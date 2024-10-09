В Торецке, где продолжаются городские бои, остаются 1400 гражданских

В городе Торецке в Донецкой области находятся еще более 1,4 тыс. гражданских жителей. Об этом рассказал начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, сообщает Укринформ.

Он подчеркнул, что благодаря слаженным действиям органов власти и подразделений полиции и ГСЧС сейчас вывозят гражданских с линии фронта, но они еще остаются в городах.

"Например, в городе Торецк более 1,4 тыс. человек остаются и уезжают очень медленно" , - сказал Филашкин.

Торецкая городская территориальная община сообщила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину по состоянию на 9 октября от вражеских обстрелов погибли 207 жителей, 609 человек получили ранения.

До полномасштабного вторжения в Торецке проживало около 70 тысяч человек.