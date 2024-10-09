Майже 50% українців вважають, що Захід допомагає встановити справедливий мир – опитування

Майже 50% українців вважають, що Захід продовжує по змозі допомагати Україні та наполягати на справедливому для неї мирі. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Ліга.net.

47% респондентів заявили, що Захід дійсно продовжує допомагати українцям і бажає миру на умовах України.

23% вважають, що союзники "втомилися" від російсько-української війни та прагнуть натиснути на Київ, щоб той пішов на переговори з Москвою. Ще 23% також думають, що Захід "втомився", проте не хоче тиснути на Україну щодо перемовин.

Загалом 81% українців все ще впевнені, що їхня країна здатна досягнути успіху, якщо Захід буде належним чином підтримувати. Вважають, що Росія безнадійно сильна – 14%.

Опитування проводилося КМІС із власної ініціативи у період із 20 вересня до 3 жовтня 2024 року. Опитано телефоном 989 українців старше за 18 років на всіх територіях, окрім тимчасово окупованих. Статистична похибка вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%; 3,5% – для показників, близьких до 25%; 2,5% – для показників, близьких до 10%; 1,8% – для показників, близьких до 5%.