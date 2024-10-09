Почти 50% украинцев считают, что Запад помогает установить справедливый мир – опрос

Почти 50% украинцев считают, что Запад продолжает по мере возможности помогать Украине и настаивать на справедливом для нее мире. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Лига.net.

47% респондентов заявили, что Запад действительно продолжает помогать украинцам и хочет мира на условиях Украины.

23% считают, что союзники "устали" от российско-украинской войны и хотят нажать на Киев, чтобы тот пошел на переговоры с Москвой. Еще 23% также думают, что Запад "устал", однако не желает давить на Украину по поводу переговоров.

В общей сложности 81% украинцев все еще уверены, что их страна способна добиться успеха, если Запад будет должным образом поддерживать. Считают, что Россия безнадежно сильна – 14%.

Опрос проводился КМИС по собственной инициативе в период с 20 сентября до 3 октября 2024 года. Опрошено по телефону 989 украинцев старше 18 лет на всех территориях, кроме временно оккупированных. Статистическая погрешность выборки не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%; 3,5% – для показателей, близких к 25%; 2,5% – для показателей, близких к 10%; 1,8% – для показателей, близких к 5%.