Верховна Рада остаточно підтримала звільнення частини українців віком до 25 років від мобілізації. Відповідний законопроект 11379-д ухвалено у другому читанні та в цілому, повідомляє РБК-Україна.

За що проголосувала Рада

Законопроект 11379-д розроблено з метою надати відстрочку від мобілізації військовозобов'язаним до 25-річного віку, які раніше мали статус обмежено придатних за станом здоров'я (і після червня 2024 року були визнані придатними до служби).

А також щоб вирішити питання звільнення зі служби мобілізованих з числа тих, хто стояв на військовому обліку військовозобов'язаних як визнані непридатними до служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час і не досягли 25 років.

Сьогодні парламент підтримав зміни до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. "За" віддали свої голоси 311 народних депутатів. До розділу VII додали пункт 4, згідно з яким військовозобов'язані, які до 4 травня стояли на обліку як такі, які за станом здоров'я визнані непридатними до служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час, - не підлягають мобілізації до досягнення 25-річного віку.

Такі особи під час воєнного стану можуть бути призвані за їх згодою.

Водночас вчора профільний комітета прибрав с проекту норму про можливість звільнити у запас тих, кого встигли мобілізувати, прибрали із закону. Очікується, що для цього підготовлять окремий закон з окремим механізмом та термінами, щоб не постраждала боєздатність армії.

Хіба не заборонено мобілізувати до 25 років?

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни під мобілізацію потрапляли військовозобов'язані, тобто у віці від 27 до 60 років (призовники з 18 до 27 років могли йти на службу добровільно). У квітні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію з 25 років.

У статусі призовників залишилися чоловіки віком від 18 до 25 років. Але це стосується не всіх, зокрема мобілізації все одно підлягали:

ті, хто пройшов строкову службу

ті, хто закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та здобув військово-облікову спеціальність

ті, хто визнаний військово-лікарською комісією непридатним до служби у мирний час та придатним у воєнний

Проблема в тому, що навесні набрав чинності закон, який скасував статус обмежено-придатний. І такі українці автоматично стали військовозобов'язаними, навіть якщо вони молодші за 25 років.

Таким чином, тисячі хлопців до 25 років, яких раніше визнавали обмежено придатними у воєнний час, до набрання сили новим законом підлягають мобілізації. На відміну від здорових однолітків, які не підходять за віком. Цей закон має усунути юридичну прогалину.

Нагадаємо, раніше у вересні Сухопутні війська, до яких належать ТЦК, видали директиву, згідно з якою заборонено мобілізацію обмежено придатних до 25 років. Документ засекречений, але пізніше військові пояснили, що рішення ухвалене, щоб знизити суспільну напругу.