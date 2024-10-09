Верховная Рада окончательно поддержала освобождение части украинцев младше 25 лет от мобилизации. Соответствующий законопроект 11379-д принят во втором чтении и в целом, сообщает РБК-Украина.

За что проголосовала Рада

Законопроект 11379-д разработан с целью предоставить отсрочку от мобилизации военнообязанным до 25-летнего возраста, которые ранее имели статус ограниченно пригодных по здоровью (и после июня 2024 года были признаны пригодными к службе).

А также чтобы решить вопрос увольнения со службы мобилизованных из числа тех, кто стоял на воинском учете военнообязанных как признанные непригодными к службе в мирное время, ограниченно пригодными в военное время и не достигли 25 лет.

Сегодня парламент поддержал изменения в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. В раздел VII добавили пункт 4, согласно которому военнообязанные, которые до 4 мая стояли на учете как такие, которые по состоянию здоровья признаны непригодными к службе в мирное время, ограниченно пригодными в военное время, - не подлежат мобилизации до достижения 25-летнего возраста.

Такие лица в период военного положения могут быть призваны с их согласия.

В то же время вчера профильный комитет убрал из проекта норму о возможности уволить в запас тех, кого успели мобилизовать, убрали из закона. Ожидается, что для этого разработают отдельный закон с отдельным механизмом и сроками, чтобы не пострадала боеспособность армии.

Разве не запрещено мобилизовать до 25 лет?

Отметим, с начала полномасштабной войны под мобилизацию попадали военнообязанные, то есть в возрасте от 27 до 60 лет (призывники с 18 до 27 лет могли идти на службу добровольно). В апреле 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет.

В статусе призывников остались мужчины в возрасте от 18 до 25 лет . Но это касается не всех, в частности мобилизации все равно подлежали:

те, кто прошел срочную службу

те, кто окончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил военно-учетную специальность

те, кто признан военно-врачебной комиссией непригодным к службе в мирное время и пригодным в военное

Проблема в том, что весной вступил в силу закон, который отменил статус ограниченно пригодный. И такие украинцы автоматически стали военнообязанными, даже если они младше 25 лет.

Таким образом, тысячи парней до 25 лет, которых ранее признавали ограниченно пригодными в военное время, до вступления в силу нового закона подлежат мобилизации. В отличие от здоровых сверстников, которые не подходят по возрасту. Данный закон должен устранить юридический пробел.

Напомним, ранее в сентябре Сухопутные войска, к которым относятся ТЦК, выдали директиву, согласно которой запрещена мобилизация ограниченно пригодных до 25 лет. Документ засекречен, но позже военные объяснили, что решение принято в том числе, чтобы снизить общественное напряжение.