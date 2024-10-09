У водоймах карпатського регіону стартує заборона на вилов форелі: які штрафи

З четверга, 10 жовтня 2024 року, у водоймах карпатського регіону України стартує заборона на вилов форелі - у період її нересту, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

В яких областях і як довго триватиме заборона

Згідно з інформацією Держрибагентства, заборона на вилов форелі запроваджується у водоймах в межах:

Закарпатської області

Івано-Франківської області

Львівської області

Чернівецької області

Основана мета такого заходу - забезпечити охорону й збереження у належному стані середовища існування, шляхів міграції та місць природного відтворення аборигенного виду лососевих (струмкової форелі або пструга).

Заборона на вилов цієї риби у вищезазначених областях триватиме до 1 березня 2025 року.

Які штрафи загрожують недобросовісним рибалкам

Українцям розповіли, що за вилов струмкової форелі або пструга (інша назва цього виду форелі) під час заборони передбачено:

покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності

відшкодування нанесених рибному господарству збитків

Уточнюється, що компенсація за одну особину незаконно виловленої струмкової форелі становить 7 225 грн.

"Закликаємо рибалок відповідально ставитися до нерестуючої струмкової форелі та дотримуватися встановлених обмежень" , - наголосили у Держрибагентстві.

Насамкінець рибалкам пояснили, що робити, якщо така рибина раптом все ж таки потрапила на гачок - обережно випустити її назад у водойму (адже майбутнє популяцій цих аборигенних мешканців карпатських водойм залежить від спільних дій людей).

Особливості риболовлі в жовтні

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в жовтні поведінка підводних мешканців безпосередньо залежить, зокрема, від погодних умов і температури повітря. У цей період температура води суттєво знижується, що по-різному впливає на різні види риб.

Хижаки стають активнішими, адже їм необхідно накопичити жир перед тривалою зимою. Зниження температури повітря стимулює кльов, тому рибалки повинні підбирати потужні спінінгові снасті для ловлі трофейних екземплярів.

Тим часом мирні риби, навпаки, стають менш активними та відпливають на більшу глибину, рідше з'являючись на звичних місцях лову. Це змушує рибалок шукати нові, іноді незвичні методи ловлі, експериментуючи з наряддям і прикормами.

Допомогти вдало порибалити й не повернутись додому з порожніми руками українцям може календар рибалки на жовтень 2024.