В Україні другий день поспіль зменшується споживання електрики – "Укренерго"

Завдяки активній роботі домашніх сонячних електростанцій в Україні другий день поспіль знижується споживання електроенергії. Про це йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.

"Споживання демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 9 жовтня, його рівень, станом на 9:30, був на 1,2% нижчим, ніж в цей же час у вівторок. Це пояснюється встановленням безхмарної погоди у більшості регіонів та ефективною роботою побутових СЕС" , - йдеться у повідомленні.

Оскільки енергосистема ще відновлюється після масованих російських атак й у вечірні години є дефіцит потужності, "Укренерго" закликає українців за можливості користуватися потужними побутовими приладами із 10:00 до 16:00.

Імпорт електроенергії 9 жовтня запланований із Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 2 168 МВт-год.