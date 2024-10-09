В Украине второй день подряд уменьшается потребление электричества – "Укрэнерго"

Благодаря активной работе домашних солнечных электростанций в Украине второй день снижается потребление электроэнергии. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", сообщает Укринформ.

"Потребление демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 9 октября, его уровень по состоянию на 9:30 был на 1,2% ниже, чем в это же время во вторник. Это объясняется установлением безоблачной погоды в большинстве регионов и эффективной работой бытовых СЭС" , – говорится в сообщении.

Поскольку энергосистема еще восстанавливается после массированных российских атак и в вечерние часы есть дефицит мощности, "Укрэнерго" призывает украинцев по возможности пользоваться мощными бытовыми приборами с 10:00 до 16:00.

Импорт электроэнергии 9 октября запланирован из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы общим объемом 2168 МВт-ч.