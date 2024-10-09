FT: Ізраїль розширює наземний наступ проти "Хезболли" у Лівані

Ізраїльська армія розгорнула ще тисячі солдатів у Лівані та сигналізувала про розширений наземний наступ проти терористів "Хезболли". Про це пише Financial Times, повідомляє Лівий берег.

Армія оборони Ізраїлю заявила вчора, що направила четверту бойову дивізію на південь країни, вказуючи на те, що тепер у Лівані може бути понад 20 тисяч військовослужбовців, що значно перевищує початкові сили, які зайшли у країну минулого тижня.

Збройні сили країни відмовляються надавати офіційні дані про чисельність своїх сил, але очікується, що дивізії не досягнуть максимального орієнтовного складу в 10 000 осіб.

Військові літаки також били по цілях у Бейруті, на півдні Лівану та в долині Бекаа.

За даними міністерства охорони здоров’я Лівану, внаслідок ізраїльських ударів за останні 12 місяців загинуло понад 2000 людей, а 1,2 мільйона були змушені залишити свої домівки ‒ більшість з них протягом останніх двох тижнів інтенсивних бомбардувань по всій країні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу попередив, що Ліван зіткнеться з "руйнуванням і стражданнями, які ми бачимо в Газі", якщо "його народ не звільнить свою країну від "Хезболли". Іран, який озброює і фінансує "Хезболлу", перетворив Ліван на "запас боєприпасів і зброї... передову іранську військову базу", підкреслив очільник уряду.

Вчора стало відомо, що Ізраїль ліквідував у Лівані щонайменше 50 терористів "Хезболли", зокрема шістьох старших командувачів бойовиків.

"Хезболла" ‒ це підтримувана Іраном шиїтська політична партія та бойове угруповання в Лівані. США, Німеччина та кілька сунітських арабських країн визнали її терористичною організацією. ЄС зарахував своє збройне крило до терористичної групи.