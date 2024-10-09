FT: Израиль расширяет наземное наступление против "Хезболлы" в Ливане

Израильская армия развернула еще тысячи солдат в Ливане и сигнализировала о расширенном наземном наступлении против террористов "Хезболла". Об этом пишет Financial Times, сообщает Левый берег.

Армия обороны Израиля заявила вчера, что направила четвертую боевую дивизию на юг страны, указывая на то, что теперь в Ливане может быть более 20 тысяч военнослужащих, что значительно превышает начальные силы, зашедшие в страну на прошлой неделе.

Вооруженные силы страны отказываются предоставлять официальные данные о численности своих сил, но ожидается, что дивизии не достигнут максимального ориентировочного состава в 10 000 человек.

Военные самолеты также били по целям в Бейруте, на юге Ливана и долине Бекаа.

По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате израильских ударов за последние 12 месяцев погибли более 2000 человек, а 1,2 миллиона были вынуждены покинуть свои дома – большинство из них в течение последних двух недель интенсивных бомбардировок по всей стране.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предупредил, что Ливан столкнется с "разрушением и страданиями, которые мы видим в Газе", если "его народ не освободит свою страну от "Хезболлы". Иран, который вооружает и финансирует "Хезболлу", превратил Ливан в «запас боеприпасов и оружия... передовую иранскую военную базу", подчеркнул глава правительства.

Вчера стало известно, что Израиль ликвидировал в Ливане по меньшей мере 50 террористов "Хезболла", в том числе шестерых старших командующих боевиков.

"Хезболла" – это поддерживаемая Ираном шиитская политическая партия и боевая группировка в Ливане. США, Германия и несколько суннитских арабских стран признали ее террористической организацией. ЕС причислил свое вооруженное крыло к террористической группе.