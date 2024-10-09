Туреччина слідом за РФ заблокувала месенджер Discord

На сайті Управління інформаційних технологій та комунікацій, турецького регулятора з функціями Роскомнагляду, з'явилася картка про блокування в країні доступу до платформи Discord, повідомляє Медиазона.

"discord.com заблокований рішенням Анкарського 1-го Світового суду від 09.10.2024 у справі № 2024/12907 D. İş" , - йдеться у картці про блокування.

Іншої інформації на сайті не наводиться.

Напередодні Роскомнагляд оголосив про обмеження доступу до платформи Discord на території Росії у зв'язку з "порушенням вимог російського законодавства" щодо запобігання "використання месенджера в терористичних та екстремістських цілях, вербування громадян для їх вчинення, продажу наркотиків у зв'язку з розміщенням протиправної інформації". RT з посиланням на РКН писав, що раніше відомство направило керівництву платформи "багато вимог видалити заборонений контент, але ряд таких матеріалів залишається невіддаленим". За даними ТАСС, від платформи вимагали видалити 947 «протиправних матеріалів», частина цих сторінок досі доступна.

На початку жовтня ФСБ прозвітувала про затримання 39 "радикалів" у різних регіонах Росії, які, як стверджувалося, готувалися до збройних нападів на силовиків, вчителів та представників влади. Тоді силовики повідомляли, що затримані переписувалися із "кураторами" через Discord.