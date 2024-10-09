Турция вслед за РФ заблокировала мессенджер Discord

На сайте Управления информационных технологий и коммуникаций, турецкого регулятора с функциями Роскомнадзора, появилась карточка о блокировке в стране доступа к платформе Discord, сообщает Медиазона.

"discord.com заблокирован решением Анкарского 1-го Мирового суда от 09.10.2024 по делу № 2024/12907 D. İş" , — говорится в карточке о блокировке.

Другой информации на сайте не приводится.

Накануне Роскомнадзор объявил об ограничении доступа к платформе Discord на территории России в связи с "нарушением требований российского законодательства" по предотвращению "использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации". RT со ссылкой на РКН писал, что ранее ведомство направило руководству платформы "множество требований удалить запрещенный контент, но ряд таких материалов остается неудаленным". По данным ТАСС, от платформы требовали удалить 947 «противоправных материалов», часть этих страниц до сих пор доступна.

В начале октября ФСБ отчиталась о задержании 39 "радикалов" в разных регионах России, которые, как утверждалось, готовились к вооруженным нападениям на силовиков, учителей и представителей власти. Тогда силовики сообщали, что задержанные переписывались с "кураторами" через Discord.