"Держоператор тилу" почав приховувати ціни та постачальників продуктів для ЗСУ

Державне підприємство Міністерства оборони України "Державний оператор тилу" 1 жовтня за результатами тендеру уклало угоду на постачання харчів до ЗСУ у Рівненській області на суму 301,40 млн грн. Також очікується підписання ще однієї угоди розміром 606,80 млн грн на харчі для військових у Львівській області. Про це йдеться на сайті системи "Прозорро", повідомляє Нашi грошi.

Вперше за весь час роботи "Держоператор тилу" під керівництвом Арсена Жумаділова приховав всі дані про підрядників та ціну харчів. З інформації у «Прозорро» невідомо які фірми стали переможцями торгів та вартість окремих продуктів у контрактах. Ось як це виглядає зараз:﻿

Це відбулось через те, що ДОТ вперше провів тендер по процедурі "динамічна система закупівель". Цю процедуру було впроваджено на початку 2024 року для закупівель, пов’язаних з чутливою інформацією у військовій сфері. Агенція оборонних закупівель і Держспецзв’язку використовували її для придбання квадрокоптерів задля анонімізації підрядників з міркувань безпеки. При цьому вони оприлюднюють дані про ціну та кількість придбаних дронів.

Закупівлі харчів "Держоператору тилу" після скандалів 2023 року проводились звичайними відкритими торгами. І в них було видно пропозиції від усіх учасників торгів та договір з цінами продуктів.

За новою процедурою ДОТ попередньо провів кваліфікацію серед низки учасників ринку та обрав тих, хто задовольняв його вимогам стосовно спроможності виконати контракт. На цьому етапі це була відкрита частина процедури, тому було видно назви фірм, що виявили бажання взяти участь в торгах та були допущені до подальших цінових торгів. Це виявились старі учасники ринку ТОВ "Фабрика смаку", ТОВ "Юг прод торг", ТОВ "Трейд граніт інвест", ТОВ "Охтирка м’ясопродукт", ТОВ "Атомсервіс", ТОВ "Аделін", ТОВ "Міт Пром", ТОВ "Контракт продрезерв 5", ТОВ "Буський консервний завод".

Надалі на етапі цінових торгів процедура стала закритою. Відтак немає жодних даних хто з цих фірм яку зробив пропозицію, та по якій ціні переможець постачатиме понад 300 різних продуктів по категоріям: безалкогольні напої, макаронні вироби, масло, молоко, м’ясо та мясопродукти, овочі, олія соняшникова, продукти харчування, риба та рибопродукти, сир і м’який сир (творог), фрукти, хліб та хлібопродукти, цукор, яйця.

Нагадаємо, з початком вторгнення уряд дозволив військовим не публікувати дані про свої закупівлі у "Прозорро" з метою безпеки та пришвидшення тендерних процедур. Це призвело до того, що Міноборони почало укладати контракти на постачання харчів по цінах у рази дорожче від роздрібних торгівельних мереж.

Після скандалу на початку 2023 року Верховна Рада прийняла закон про повернення у "Прозорро" незбройних закупівель військових. Тоді було реформовано закупівлі Міноборони. Їх передали новоствореній структурі "Державний оператор тилу" під керівництвом Арсена Жумаділова, який раніше очолював ДП "Медичні закупівлі України".

Як пише видання, повернення у Prozorro мало позитивний ефект. Ціни закупівель Міноборони по багатьох групах товарів були суттєво знижені. Нинішній приклад закупівлі з повністю закритими даними про постачання є першим за час роботи "ДОТ" з 2023 року.