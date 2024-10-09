"Госоператор тыла" начал скрывать цены и поставщиков продуктов для ВСУ

Государственное предприятие Министерства обороны Украины "Государственный оператор тыла" 1 октября по результатам тендера заключило соглашение на поставку продовольствия в ВСУ в Ровенской области на сумму 301,40 млн грн. Также ожидается подписание еще одного соглашения в размере 606,80 млн грн на продукты для военных во Львовской области. Об этом идет речь на сайте системы "Прозорро", сообщает Нашi грошi.

Впервые за все время работы "Госоператор тыла" под руководством Арсена Жумадилова скрыл все данные о подрядчиках и цене продовольствия. Из информации в "Прозорро" неизвестно, какие фирмы стали победителями торгов и стоимость отдельных продуктов в контрактах.

Это произошло из-за того, что ДОТ впервые провел тендер по процедуре "динамическая система закупок". Эта процедура была введена в начале 2024 года для закупок, связанных с чувствительной информацией в военной сфере. Агентство оборонных закупок и Госспецсвязи использовали его для приобретения квадрокоптеров для анонимизации подрядчиков по соображениям безопасности. При этом они обнародуют данные о цене и количестве приобретенных дронов.

Закупки продовольствия "Госоператору тыла" после скандалов 2023 года проводились обычными открытыми торгами. И у них были видны предложения от всех участников торгов и договор по ценам продуктов.

По новой процедуре ДОТ предварительно провел квалификацию среди ряда участников рынка и выбрал тех, кто удовлетворял его требованиям о возможности выполнить контракт. На этом этапе это была открытая часть процедуры, поэтому были видны названия фирм, которые изъявили желание принять участие в торгах и были допущены к дальнейшим ценовым торгам. Это оказались старые участники рынка ООО "Фабрика вкуса", ООО "Юг прод торг", ООО "Трейд гранит инвест", ООО "Ахтырка мясопродукт", ООО "Атомсервис", ООО "Аделин", ООО "Мит Пром", ООО "Контракт продрезерв 5", ООО "Буский консервный завод".

В дальнейшем на этапе ценовых торгов процедура стала закрытой. Следовательно, нет никаких данных кто из этих фирм, какое сделал предложение, и по какой цене победитель будет поставлять более 300 различных продуктов по категориям: безалкогольные напитки, макаронные изделия, масло, молоко, мясо и мясопродукты, овощи, масло подсолнечное, продукты питания, рыба и рыбопродукты, творог и сыр (творог), фрукты, хлеб и хлебопродукты, сахар, яйца.

Напомним, с началом вторжения правительство разрешило военным не публиковать данные о своих закупках у "Прозорро" в целях безопасности и ускорения тендерных процедур. Это привело к тому, что Минобороны начало заключать контракты на поставку продовольствия по ценам в разы дороже розничных торговых сетей.

После скандала в начале 2023 года Верховная Рада приняла закон о возвращении в "Прозорро" вооруженных закупок военных. Тогда были реформированы закупки Минобороны. Их передали вновь созданной структуре "Государственный оператор тыла" под руководством Арсена Жумадилова, ранее возглавлявшего ГП "Медицинские закупки Украины".

Как пишет издание, возвращение в Prozorro имело положительный эффект. Цены закупок Минобороны во многих группах товаров были существенно снижены. Нынешний пример закупки с полностью закрытыми данными о поставках является первым за время работы "ДОТ" с 2023 года.