До США наближається ураган "Мілтон": він накриє Флориду вже вночі

До узбережжя США наближається ураган "Мілтон", який може стати найпотужнішим за останні 100 років. Він вдарить по штату Флорида, де вже провели масштабну евакуацію людей, передають CNN, CBS News та низка інших західних медіа, повідомляє Ліга.net.

Ураган "Мілтон", який досяг п'ятої категорії, рухається до узбережжя Флориди і, за прогнозами, вдарить по районі Тампа-Бей пізно вночі 9 жовтня 2024 року, пише WUSF.

Швидкість вітру сягає 257 км/год, що робить його одним із найнебезпечніших ураганів за останні роки. Очікуються штормові хвилі висотою до 4,5 метрів, що становить велику загрозу для життів і майна на західному узбережжі штату. Також прогнозуються повені на східному узбережжі після того, як ураган пройде через півострів.

У кількох районах Флориди вже триває евакуація, зокрема в окрузі Пінеллас і на острові Анна-Марія. Люди масово залишають свої домівки, на автострадах утворилися великі затори.

Влада закликає мешканців не нехтувати попередженнями, оскільки ураган може спричинити катастрофічні руйнування, особливо через штормовий підйом води, передає FOX Weather.

Як пише CNN з посиланням на Центр прогнозування штормів (SPC), понад три мільйони жителів центральної та південної Флориди наразі знаходяться в зоні підвищеного ризику через сильні грози, які можуть уразити такі міста, як Форт-Майєрс, Сарасота і Мельбурн.

У цьому регіоні можливе виникнення кількох торнадо, включно з тими, які можуть досягти категорії EF 2 або вище (достатньо сильні торнадо, які здатні знести дахи будинків, – Ред.).

Для порівняння, ураган Хелен спричинив понад 30 торнадо на південному сході США, але ураган Мілтон, швидше за все, обмежить торнадо лише територією Флориди.