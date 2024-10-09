К США приближается ураган "Милтон": он накроет Флориду уже ночью

К побережью США приближается ураган "Милтон", который может стать самым мощным за последние 100 лет. Он ударит по штату Флорида, где уже провели масштабную эвакуацию людей, передают CNN, CBS News и ряд других западных СМИ, сообщает Лига.net.

Достигший пятой категории ураган "Милтон" движется к побережью Флориды и, по прогнозам, ударит по району Тампа-Бэй поздно ночью 9 октября 2024 года, пишет WUSF.

Скорость ветра составляет 257 км/ч, что делает его одним из самых опасных ураганов за последние годы. Ожидаются штормовые волны высотой до 4,5 метров, что представляет большую угрозу для жизней и имущества на западном побережье штата. Также прогнозируются наводнения на восточном побережье после того, как ураган пройдет через полуостров.

В нескольких районах Флориды уже идет эвакуация, в том числе в округе Пинеллас и на острове Анна-Мария. Люди массово покидают свои дома, на автострадах образовались большие пробки.

Власти призывают жителей не пренебрегать предупреждениями, поскольку ураган может повлечь за собой катастрофические разрушения, особенно из-за штормового подъема воды, передает FOX Weather.

Как пишет CNN со ссылкой на Центр прогнозирования штормов (SPC), более трех миллионов жителей центральной и южной Флориды находятся в зоне повышенного риска из-за сильных гроз, которые могут накрыть такие города, как Форт-Майерс, Сарасота и Мельбурн.

В этом регионе возможно возникновение нескольких торнадо, включая те, которые могут достичь категории EF 2 или выше (достаточно сильные торнадо, которые способны снести крыши домов, – Ред.).

Для сравнения, ураган Хелен вызвал более 30 торнадо на юго-востоке США, но ураган Милтон, скорее всего, ограничит торнадо только территорией Флориды.