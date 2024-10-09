Рада проголосувала у першому читанні за зменшення термінів для корупціонерів за співпрацю

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт №12039 про вдосконалення регулювання угод про визнання винуватості корупціонерів. Про це заявив нардеп Ярослав Железняк, повідомляє ЛігаБізнес.

"Законопроєкт не голосували одразу в цілому, оскільки в залі були застереження щодо цього від двох фракцій" , – зазначив Железняк.

Проєкт закону, зокрема, вводить нову статтю, яка дозволяє у разі співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув’язнення, ніж вимагає кодекс (наприклад, пʼять років замість восьми).

Крім цього, згідно з проєктом закону, суд зможе визначити як додаткове покарання штраф до 102 млн грн за особливо тяжкий злочин та понад 4 млн грн за тяжкий злочин. Також суд зможе в таких випадках конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання буде узгоджено.

Водночас цей інструмент не можна застосовуватись за загальним правилом до організаторів схем – за винятком випадку, що такий організатор викриє іншого організатора.

У разі, коли йдеться про злочини меншої тяжкості та за умови, коли схема без співучасників, зменшене ув’язнення зможе отримати фігурант, який повністю відшкодовує збитки, сплачує штраф та може отримати додатково конфіскацію.