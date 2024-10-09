Рада проголосувала у першому читанні за зменшення термінів для корупціонерів за співпрацю
Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт №12039 про вдосконалення регулювання угод про визнання винуватості корупціонерів. Про це заявив нардеп Ярослав Железняк, повідомляє ЛігаБізнес.
"Законопроєкт не голосували одразу в цілому, оскільки в залі були застереження щодо цього від двох фракцій", – зазначив Железняк.
Проєкт закону, зокрема, вводить нову статтю, яка дозволяє у разі співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув’язнення, ніж вимагає кодекс (наприклад, пʼять років замість восьми).
Крім цього, згідно з проєктом закону, суд зможе визначити як додаткове покарання штраф до 102 млн грн за особливо тяжкий злочин та понад 4 млн грн за тяжкий злочин. Також суд зможе в таких випадках конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання буде узгоджено.
Водночас цей інструмент не можна застосовуватись за загальним правилом до організаторів схем – за винятком випадку, що такий організатор викриє іншого організатора.
У разі, коли йдеться про злочини меншої тяжкості та за умови, коли схема без співучасників, зменшене ув’язнення зможе отримати фігурант, який повністю відшкодовує збитки, сплачує штраф та може отримати додатково конфіскацію.
"Цей текст підтримали і САП, і НАБУ, також він відповідає нашим міжнародним зобовʼязанням", – додав Железняк.