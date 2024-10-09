Рада проголосовала в первом чтении за уменьшение сроков для коррупционеров за сотрудничество

Верховная Рада одобрила за основу законопроект №12039 об усовершенствовании регулирования соглашений о признании виновности коррупционеров. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк, сообщает Лига.Бизнес.

"Законопроект не голосовали сразу в целом, так как в зале были оговорки по этому поводу от двух фракций" , – отметил Железняк. ﻿

Проект закона, в частности, вводит новую статью, позволяющую в случае сотрудничества со следствием из-за разоблачения соучастников и возмещения вреда назначать меньший срок заключения, чем требует кодекс (например, пять лет вместо восьми).

Кроме этого, согласно проекту закона, суд сможет определить как дополнительное наказание штраф до 102 млн грн за особо тяжкое преступление и более 4 млн грн за тяжкое преступление. Также суд сможет в таких случаях конфисковать имущество фигуранта, если этот вид наказания будет согласован.

При этом этот инструмент нельзя будет применять по общему правилу к организаторам схем – за исключением случая, что такой организатор разоблачит другого организатора.

В случае, когда речь идет о преступлениях меньшей тяжести и при условии, что схема без соучастников, меньший срок заключения сможет получить фигурант, полностью возмещающий ущерб, платит штраф и может получить дополнительно конфискацию.