Буданова намагались звільнити та забрати у розвідки важливі підрозділи – ЗМІ

Співрозмовник у силових структурах детально розповів про плани розподілу частини можливостей воєнної розвідки між іншими військовими підрозділами, повідомляє Новое время.

ГУР планували розділити та забрати у нього декілька важливих функцій, розповіло джерело в силових структурах. Це мало статись під час нещодавньої спроби звільнити очільника воєнної розвідки Кирила Буданова, яка, за словами співрозмовника редакції, дійсно мала місце.

За інформацією цього джерела, у ГУР планувалось спочатку забрати функцію керівництва над військовими аташе, прикріпленими до посольств або дипмісії заради контролю військових питань, що виникають у процесі міждержавних відносин.

"Таким чином ГУР позбувся б частини свого міжнародного впливу" , — розповів співрозмовник.

Окрім того, за його словами, надалі від розвідки планували відокремити всі спецпідрозділи, що виконують операції на лінії фронту та підпорядкувати їх армії. А ще у відомства Буданова намагались би забрати групи, що використовують далекобійні дрони, та розподілити їх по інших військових структурах. Також йшла мова, щоб забрати у відомства Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Все це, за даними джерела, "вдалось відстояти, але буде ще раунд другий".

Водночас цей співрозмовник редакції не назвав конкретних чиновників, які намагались звільнити Буданова та послабити можливості воєнної розвідки. Він лише зазначив, що до цього процесу причетні "деякі представники Банкової".