Буданова пытались освободить и забрать у разведки важные подразделения – СМИ

Собеседник в силовых структурах подробно рассказал о планах распределения части возможностей военной разведки между другими военными подразделениями, сообщает Новое время.

ГУР планировали разделить и забрать у него несколько важных функций, рассказал источник в силовых структурах. Это должно было произойти во время недавней попытки уволить главу военной разведки Кирилла Буданова, которая, по словам собеседника редакции, действительно имела место.

По информации этого источника, у ГУР планировалось сначала забрать функцию руководства над военными атташе, прикрепленными к посольствам или дипмиссии ради контроля военных вопросов, возникающих в процессе межгосударственных отношений.

"Таким образом ГУР оставался бы части своего международного влияния" , — рассказал собеседник.

Кроме того, по его словам, в дальнейшем от разведки планировали отделить все спецподразделения, выполняющие операции на линии фронта и подчинить их армии. А еще у ведомства Буданова пытались бы забрать группы, использующие дальнобойные дроны, и распределить их по другим военным структурам. Также шла речь, чтобы забрать у ведомства Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Все это, по данным источника, "удалось отстоять, но будет еще раунд второй".

В то же время этот собеседник редакции не назвал конкретных чиновников, которые пытались уволить Буданова и ослабить возможности военной разведки. Он лишь отметил, что к этому процессу причастны "некоторые представители Банковой".