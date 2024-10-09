У Стамбулі продовжили термін видачі українцям паспортів: де забирати документи

Термін видачі українцям готових паспортних документів у Стамбулі в Туреччині продовжили до 29 грудня 2024 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба паспортного сервісу ДП "Документ".

Як працює відокремлений підрозділ у Стамбулі

Роботу філії ДП "Документ" у турецькому Стамбулі планують припинити.

З огляду на це - задля забезпечення громадян України паспортними документами в межах процедури припинення філії - було схвалене рішення продовжити видачу документів відокремленим підрозділом ДП "Документ" в місті (за сприяння Державної міграційної служби України).

Офіційне повідомлення держпідприємства (інфографіка: pasport.org.ua)

Наголошується, що видача паспортних документів у Стамбулі:

відбуватиметься в порядку живої черги

триватиме до 29 грудня 2024 року

Мобільні комплекси ДП "Документ" знаходяться за адресою: Лондонське шосе, Е-5, місто Стамбул (на паркінгу за ТЦ "Аеропорт").

Центр ДП "Документ" у місті Стамбул (скриншот: stambul.pasport.org.ua)

Графік їхньої роботи - з вівторка по суботу з 9:00 ранку до 18:00 вечора.

Безкоштовні онлайн-консультації надаються фахівцями на офіційній сторінці﻿ у соціальній мережі Facebook.

Перший паспорт

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що перший паспорт громадянина України оформлюється дитині у віці 14 років у вигляді ID-картки. Цей документ видається на 4 роки та є безкоштовним.

Тим часом за видачу наступних паспортів (починаючи з 18-річного віку), які дійсні впродовж 10 років, необхідно сплачувати адміністративний збір.

А ось дитячий закордонний паспорт можна оформлювати від самого народження терміном на 4 роки. При цьому присутність дитини під час подачі документів не завжди є обов'язковою.

Оформити паспорт можна у будь-якому територіальному підрозділі області, незалежно від місця реєстрації. Під час оформлення закордонного паспорта для дитини один із батьків, опікунів або усиновителів повинен пред'явити власний паспорт громадянина України.