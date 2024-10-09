У Стамбулі продовжили термін видачі українцям паспортів: де забирати документи
Термін видачі українцям готових паспортних документів у Стамбулі в Туреччині продовжили до 29 грудня 2024 року, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє прес-служба паспортного сервісу ДП "Документ".
Як працює відокремлений підрозділ у Стамбулі
Роботу філії ДП "Документ" у турецькому Стамбулі планують припинити.
З огляду на це - задля забезпечення громадян України паспортними документами в межах процедури припинення філії - було схвалене рішення продовжити видачу документів відокремленим підрозділом ДП "Документ" в місті (за сприяння Державної міграційної служби України).
Наголошується, що видача паспортних документів у Стамбулі:
- відбуватиметься в порядку живої черги
- триватиме до 29 грудня 2024 року
Мобільні комплекси ДП "Документ" знаходяться за адресою: Лондонське шосе, Е-5, місто Стамбул (на паркінгу за ТЦ "Аеропорт").
Графік їхньої роботи - з вівторка по суботу з 9:00 ранку до 18:00 вечора.
Безкоштовні онлайн-консультації надаються фахівцями на офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook.
Перший паспорт
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що перший паспорт громадянина України оформлюється дитині у віці 14 років у вигляді ID-картки. Цей документ видається на 4 роки та є безкоштовним.
Тим часом за видачу наступних паспортів (починаючи з 18-річного віку), які дійсні впродовж 10 років, необхідно сплачувати адміністративний збір.
А ось дитячий закордонний паспорт можна оформлювати від самого народження терміном на 4 роки. При цьому присутність дитини під час подачі документів не завжди є обов'язковою.
Оформити паспорт можна у будь-якому територіальному підрозділі області, незалежно від місця реєстрації. Під час оформлення закордонного паспорта для дитини один із батьків, опікунів або усиновителів повинен пред'явити власний паспорт громадянина України.