В Стамбуле продлили срок выдачи украинцам паспортов: где забирать документы
Срок выдачи украинцам готовых паспортных документов в Стамбуле в Турции продлили до 29 декабря 2024 года, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-службА паспортного сервиса ГП "Документ".
Как работает обособленное подразделение в Стамбуле
Работу филиала ГП "Документ" в турецком Стамбуле планируют прекратить.
Учитывая это - для обеспечения граждан Украины паспортными документами в рамках процедуры прекращения филиала - было принято решение продлить выдачу документов обособленным подразделением ГП "Документ" в городе (при содействии Государственной миграционной службы Украины).
Отмечается, что выдача паспортных документов в Стамбуле:
- будет происходить в порядке живой очереди
- продлится до 29 декабря 2024 года
Мобильные комплексы ГП "Документ" находятся по адресу: Лондонское шоссе, Е-5, город Стамбул (на паркинге за ТЦ "Аэропорт").
График их работы - со вторника по субботу с 9:00 утра до 18:00 вечера.
Бесплатные онлайн-консультации предоставляются специалистами на официальной странице в социальной сети Facebook.
Первый паспорт
Напомним, ранее мы рассказывали, что первый паспорт гражданина Украины оформляется ребенку в возрасте 14 лет в виде ID-карты. Этот документ выдается на 4 года и является бесплатным.
Между тем, за выдачу следующих паспортов (начиная с 18-летнего возраста), которые действительны в течение 10 лет, необходимо уплачивать административный сбор.
А вот детский загранпаспорт можно оформлять с самого рождения сроком на 4 года. При этом присутствие ребенка при подаче документов не всегда обязательно.
Оформить паспорт можно в любом территориальном подразделении области, независимо от места регистрации. Во время оформления загранпаспорта для ребенка один из родителей, опекунов или усыновителей должен предъявить собственный паспорт гражданина Украины.