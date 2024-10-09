Close button

В Стамбуле продлили срок выдачи украинцам паспортов: где забирать документы

В Стамбуле продлили срок выдачи украинцам паспортов: где забирать документы
Фото: Курс Украины

Срок выдачи украинцам готовых паспортных документов в Стамбуле в Турции продлили до 29 декабря 2024 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-службА паспортного сервиса ГП "Документ".

Как работает обособленное подразделение в Стамбуле

Работу филиала ГП "Документ" в турецком Стамбуле планируют прекратить.

Учитывая это - для обеспечения граждан Украины паспортными документами в рамках процедуры прекращения филиала - было принято решение продлить выдачу документов обособленным подразделением ГП "Документ" в городе (при содействии Государственной миграционной службы Украины).

Срок выдачи украинцам паспортов в Стамбуле продлили: где забирать документы
Официальное сообщение госпредприятия (инфографика: pasport.org.ua)

Отмечается, что выдача паспортных документов в Стамбуле:

  • будет происходить в порядке живой очереди
  • продлится до 29 декабря 2024 года

Мобильные комплексы ГП "Документ" находятся по адресу: Лондонское шоссе, Е-5, город Стамбул (на паркинге за ТЦ "Аэропорт").

Срок выдачи украинцам паспортов в Стамбуле продлили: где забирать документы
Центр ГП "Документ" в городе Стамбул (скриншот: stambul.pasport.org.ua)

График их работы - со вторника по субботу с 9:00 утра до 18:00 вечера.

Бесплатные онлайн-консультации предоставляются специалистами на официальной странице﻿ в социальной сети Facebook.

Первый паспорт

Напомним, ранее мы рассказывали, что первый паспорт гражданина Украины оформляется ребенку в возрасте 14 лет в виде ID-карты. Этот документ выдается на 4 года и является бесплатным.

Между тем, за выдачу следующих паспортов (начиная с 18-летнего возраста), которые действительны в течение 10 лет, необходимо уплачивать административный сбор.

А вот детский загранпаспорт можно оформлять с самого рождения сроком на 4 года. При этом присутствие ребенка при подаче документов не всегда обязательно.

Оформить паспорт можно в любом территориальном подразделении области, независимо от места регистрации. Во время оформления загранпаспорта для ребенка один из родителей, опекунов или усыновителей должен предъявить собственный паспорт гражданина Украины.

Новости

Популярные темы форума

analytics