В Стамбуле продлили срок выдачи украинцам паспортов: где забирать документы

Срок выдачи украинцам готовых паспортных документов в Стамбуле в Турции продлили до 29 декабря 2024 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-службА паспортного сервиса ГП "Документ".

Как работает обособленное подразделение в Стамбуле

Работу филиала ГП "Документ" в турецком Стамбуле планируют прекратить.

Учитывая это - для обеспечения граждан Украины паспортными документами в рамках процедуры прекращения филиала - было принято решение продлить выдачу документов обособленным подразделением ГП "Документ" в городе (при содействии Государственной миграционной службы Украины).

Официальное сообщение госпредприятия (инфографика: pasport.org.ua)

Отмечается, что выдача паспортных документов в Стамбуле:

будет происходить в порядке живой очереди

продлится до 29 декабря 2024 года

Мобильные комплексы ГП "Документ" находятся по адресу: Лондонское шоссе, Е-5, город Стамбул (на паркинге за ТЦ "Аэропорт").

Центр ГП "Документ" в городе Стамбул (скриншот: stambul.pasport.org.ua)

График их работы - со вторника по субботу с 9:00 утра до 18:00 вечера.

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Первый паспорт

Напомним, ранее мы рассказывали, что первый паспорт гражданина Украины оформляется ребенку в возрасте 14 лет в виде ID-карты. Этот документ выдается на 4 года и является бесплатным.

Между тем, за выдачу следующих паспортов (начиная с 18-летнего возраста), которые действительны в течение 10 лет, необходимо уплачивать административный сбор.

А вот детский загранпаспорт можно оформлять с самого рождения сроком на 4 года. При этом присутствие ребенка при подаче документов не всегда обязательно.

Оформить паспорт можно в любом территориальном подразделении области, независимо от места регистрации. Во время оформления загранпаспорта для ребенка один из родителей, опекунов или усыновителей должен предъявить собственный паспорт гражданина Украины.