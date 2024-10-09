У Німеччині офіційно підтвердили перенесення засідання "Рамштайну"

Зустріч у форматі "Рамштайн" та зустріч лідерів Великої Британії, США, Франції, ФРН, яка була запланована 12 жовтня, не відбудеться. Це підтвердив речник федерального уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, повідомляє Укрінформ.

"Візит (американського президента) не відбудеться, але разом з цим випадають і всі формати, які були з ним (візитом) пов’язані. Отже, не відбудеться зустріч у Рамштайні на рівні голів держав і урядів, не відбудеться також і зустріч британського прем’єра, французького президента та німецького канцлера, в тому числі й за віртуальної участі американського президента" , - сказав Гебештрайт.

При цьому він зазначив, що сторони будуть намагатися в майбутньому знову все організувати, але говорити наразі про строки передчасно.

Гебештрайт додав, що в Берліні не отримували "негативної реакції" або розчарування з Києва щодо порушення планів. Урядовий речник нагадав, що США залишаються найбільшим «донором» України, а Німеччина – другим, тож Україна може далі покладатися на своїх партнерів.

Речник Міноборони ФРН Міхаель Штемпфле своєю чергою заявив, що в Берліні сподіваються, що зустріч формату "Рамштайн", принаймні за участі голів оборонних відомств, пройде ще в жовтні.

В уряді запевнили, що цілком розуміють причини, через які Джо Байден змушений був скасувати свій офіційний візит, який був запланований на 10-13 жовтня.