В Германии официально подтвердили перенос заседания "Рамштайна"

Встреча в формате "Рамштайн" и встреча лидеров Великобритании, США, Франции, ФРГ, которая была запланирована 12 октября, не состоится. Это подтвердил представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, сообщает Укринформ.

"Визит (американского президента) не состоится, но вместе с этим выпадают и все форматы, которые были с ним (визитом) связаны. Следовательно, не состоится встреча в Рамштайне на уровне глав государств и правительств, не состоится также и встреча британского премьера, французского президента и немецкого канцлера, в том числе и при виртуальном участии американского президента" , - сказал Гебештрайт.

При этом он отметил, что стороны будут пытаться в будущем снова все организовать, но говорить о сроках преждевременно.

Гебештрайт добавил, что в Берлине не получали "негативную реакцию" или разочарование из Киева относительно нарушения планов. Правительственный представитель напомнил, что США остаются крупнейшим "донором" Украины, а Германия – вторым, поэтому Украина может дальше полагаться на своих партнеров.

Представитель Минобороны ФРГ Михаэль Штемпфле в свою очередь заявил, что в Берлине надеются, что встреча формата "Рамштайн", по крайней мере при участии глав оборонных ведомств, пройдет еще в октябре.

В правительстве заверили, что вполне понимают причины, по которым Джо Байден вынужден был отменить свой официальный визит, запланированный на 10-13 октября.