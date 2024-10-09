Суд в Гаазі може взятися за розслідування страт українських військових

Міжнародний кримінальний суд (МКС) має мандат розслідувати випадки імовірних страт військовополонених, які відбуваються в Україні. Про це на зустрічі з українськими журналістами в МКС у Гаазі сказав головний прокурор МКС Карім Хан, повідомляє Радіо Свобода.

"Кожне положення Римського статуту… можна застосувати, вони всі мають значення. Наша робота полягає у тому, щоб застосовувати методологічний підхід, організовувати стратегію розслідування. І послання має бути уже чітким: незалежно від того, чи є хтось головою держави, уряду, командиром або піхотинцем, як каже генеральний секретар (ООН), навіть війни мають правила, і ніхто не має права страчувати цивільну людину або військовополоненого, який склав зброю. І якщо така людина діє безкарно, то це може бути в юрисдикції МКС, адже ми маємо юрисдикцію щодо подій в Україні" , – сказав Хан.



За останніми даними Офісу генпрокурора, українські правоохоронці мають дані про страту російськими військовими 93 українських військовополонених. В ОГП вказували, що 80% випадків страт українських військовополонених зафіксовані в 2024 році, але тенденція стала фіксуватися в листопаді 2023 року, коли "відбулися зміни у ставленні військовослужбовців РФ до наших військовополонених у гірший бік".

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні 26 березня представила звіт, у якому, поміж іншого, вона зафіксувала страти щонайменше 32 українських військовополонених у 12 окремих випадках у період з грудня 2023 до лютого 2024 року, що "значно більше, ніж за будь-який з попередніх періодів".

17 березня 2023 року Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення ухвалено у зв’язку з імовірною відповідальністю за воєнний злочин – незаконну депортацію дітей.

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