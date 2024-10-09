Суд в Гааге может взяться за расследование казней украинских военных

Международный уголовный суд (МКС) должен мандат расследовать происходящие в Украине случаи вероятных казней военнопленных. Об этом на встрече с украинскими журналистами в МКС в Гааге сказал главный прокурор МКС Карим Хан, сообщает Радио Свобода.

"Каждое положение Римского устава… можно применить, они все имеют значение. Наша работа состоит в том, чтобы применять методологический подход, организовывать стратегию расследования. И послание должно быть уже четким: независимо от того, является ли кто главой государства, правительства, командиром или пехотинцем, как говорит генеральный секретарь (ООН), даже войны имеют правила, и никто не имеет права казнить гражданского человека или военнопленного, сдавшего оружие. И если такой человек действует безнаказанно, то это может быть в юрисдикции МКС, ведь у нас есть юрисдикция относительно событий в Украине" , – сказал Хан.



По последним данным Офиса генпрокурора, у украинских правоохранителей есть данные о казни российскими военными 93 украинских военнопленных. В ОГП указывали, что 80% случаев казней украинских военнопленных зафиксированы в 2024 году, но тенденция стала фиксироваться в ноябре 2023 года, когда "произошли изменения в отношении военнослужащих РФ к нашим военнопленным в худшую сторону".

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине 26 марта представила отчет, в котором, между прочим, она зафиксировала казни по меньшей мере 32 украинских военнопленных в 12 отдельных случаях в период с декабря 2023 по февраль 2024 года, что значительно больше, чем за любой из предыдущих периодов".

17 марта 2023 года Палата предварительного производства Международного уголовного суда издала ордера на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Это решение принято в связи с вероятной ответственностью за военное преступление – незаконную депортацию детей.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода