Кабмін уточнив правила вручення повісток у ТЦК поштою

Кабінет міністрів уточнив правила вручення повісток до ТЦК (територіальних центрів комплектування). Мова про ті повістки, що розсилаються поштою, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить постанова №1147.

Повістки до ТЦК з новими позначками

Повістка про виклик або оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів до районних (міських) ТЦК, органів СБУ, підрозділів розвідувальних органів може бути направлена рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Але тепер такий лист повинен мати позначки "Повістка ТЦК" і "Вручити особисто".

Зазначимо, раніше керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський казав, що зовні повістки нічим не відрізняються від звичайних конвертів.

Вручають особисто, повідомляють телефоном

Замовні листи з позначкою "Повістка ТЦК" при доставці на вказану адресу вручаються особисто адресату (отримувачу). Тут усе, як і раніше, оскільки раніше "поштові повістки" теж мали вручатися особисто в руки.

Якщо адресата (отримувача) за вказаною адресою немає, то працівник відділення пошти за номером телефону інформує його про те, що на його ім'я надійшов рекомендований лист.

Та/або вкладає в абонентську поштову скриньку повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК".

Скільки днів на отримання листа з повісткою

Якщо протягом трьох робочих днів після повідомлення адресат не з'явився за рекомендованим листом, то на пошті зроблять відмітку "Адресат відсутній за вказаною адресою", поставлять печатку та підпис працівника пошти і не пізніше ніж наступного робочого дня повернуть відправнику.

При отриманні листа з позначкою "Вручити особисто", внутрішнього рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК" адресат має поставити свій підпис, а також вказати ім'я та прізвище (або прізвище та ініціали).

Якщо адресат відмовляється від отримання та ставити підпис про відмову, працівник пошти робить відмітку "Адресат відмовився" і не пізніше ніж наступного робочого дня повертає листа з повісткою відправнику.

Нагадаємо, на початку жовтня вже було скорочено терміни явки до ТЦК за повістками, які розсилаються поштою. Якщо раніше дата явки в такій повістці мала бути не раніше 14 днів з дня відправки листа, то тепер 7 діб (для обласних центрів) та 10 діб (для інших населених пунктів).

А сьогодні Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким в Україні має зупинитися мобілізація чоловіків до 25 років, які мали статус "обмежено придатний".