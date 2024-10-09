Кабмин уточнил правила вручения повесток в ТЦК по почте

Кабинет министров уточнил правила вручения повесток в ТЦК (территориальные центры комплектования). Речь о тех повестках, которые рассылаются по почте, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит постановление №1147.

Повестка в ТЦК с новыми пометками

Повестка о вызове или оповещении призывников, военнообязанных и резервистов в районные (городские) ТЦК, органы СБУ, подразделения разведывательных органов может быть направлена рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении.

Но теперь такое письмо должно иметь пометки "Повестка ТЦК" и "Вручить лично".

Отметим, ранее руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский говорил, что снаружи повестки ничем не отличаются от обычных конвертов.

Вручают лично, уведомляют по телефону

Заказные письма с пометкой "Повестка ТЦК" при доставке на указанный адрес вручаются лично адресату (получателю). Здесь все по-прежнему, так как раньше "почтовые повестки" тоже должны были вручаться лично в руки.

Если адресата (получателя) по указанному адресу нет, то работник отделения почты по имеющемуся номеру телефона информирует его о том, что на его имя пришло рекомендованное письмо.

И/или вкладывает в абонентский почтовый ящик уведомление о поступлении заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК".

Сколько дней на получение письма с повесткой

Если в течение трех рабочих дней после уведомления адресат не явился за заказным письмом, то на почте сделают отметку "Адресат отсутствует по указанному адресу", поставят печать и подпись работника почты и не позднее, чем на следующий рабочий день вернут отправителю.

При получении письма с пометкой "Вручить лично", внутреннего заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК" адресат должен поставить свою подпись, а также указать имя и фамилию (или фамилию и инициалы).

Если адресат отказывается от получения и ставить подпись об отказе, работник почты делает отмету "Адресат отказался" и не позднее чем в следующий рабочий день возвращает письмо с повесткой отправителю.

Напомним, в начале октября уже были сокращены сроки явки в ТЦК по повесткам, которые рассылаются по почте. Если раньше дата явки в такой повестке должна была быть не ранее 14 дней со дня отправки письма, то теперь 7 суток (для областных центров) и 10 суток (для других населенных пунктов.

А сегодня Верховная Рада приняла закон, согласно которому в Украине должна остановиться мобилизация мужчин до 25 лет, которые имели статус "ограниченно пригодный".