Головний прокурор МКС розповів, чи вірить він в арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд (МКС) не може самостійно реалізувати ордер на арешт, для цього необхідна воля держав, які ратифікували Римський статут. Про це в Гаазі, відповідаючи на запитання українських журналістів про можливість затримання російського лідера Володимира Путіна, сказав головний прокурор МКС Карім Хан, повідомляє Радіо Свобода.

«Виконання (ордера на арешт) не залежить від мене. Це залежить від держав. Політична ситуація часто також важлива для реалізації оперативних рішень, що ведуть до арештів» , – сказав Хан.

Головний прокурор МКС додав, що у деякі попередні ордери цього суду також не вірили, але зрештою арешти відбувалися:

«Люди думали: ну що це за нісенітниця? Є документ, аркуш паперу, який ви можете розірвати, який ви можете викинути. Як це може якось вплинути на армію, на могутню людину, у якої є розвідувальні служби, у якої, знаєте, є сили, у якої є гроші? Правда в тому, що хоч би як це розглядали на той час як марність, ці папірці вважали сильними, бо вони ґрунтувалися на доказах і були підписані суддями, незалежними суддями міжнародних судів. І ці могутні люди бачили суди зсередини. Вони постали перед суддями».

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