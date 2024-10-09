Главный прокурор МКС рассказал, верит ли он в арест Путина

Международный уголовный суд (МКС) не может самостоятельно реализовать ордер на арест, для этого необходима воля ратифицировавших Римский устав государств. Об этом в Гааге, отвечая на вопросы украинских журналистов о возможности задержания российского лидера Владимира Путина, сказал главный прокурор МКС Карим Хан, сообщает Радио Свобода.

«Выполнение (ордера на арест) не зависит от меня. Это зависит от стран. Политическая ситуация часто также важна для реализации оперативных решений, ведущих к арестам» , – сказал Хан.

Главный прокурор МКС добавил, что в некоторые предыдущие ордера этого суда также не верили, но в конце концов аресты происходили:

«Люди думали: ну что это за чушь? Есть документ, лист бумаги, который вы можете разорвать, вы можете выбросить. Как это может повлиять на армию, на могущественного человека, у которого есть разведывательные службы, у которого, знаете, есть силы, у которого есть деньги? Правда в том, что как бы это ни рассматривали в то время как тщетность, эти бумажки считали сильными, потому что они основывались на доказательствах и были подписаны судьями, независимыми судьями международных судов. И эти могущественные люди видели суды изнутри. Они предстали перед судьями».

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода