Україна серед пріоритетів під час головування Угорщини в Раді ЄС - голова ЄК

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила зі зверненням на засіданні Європарламенту з нагоди презентації програми діяльності головування Угорщини в Раді Євросоюзу 9 жовтня, повідомляє Радіо Свобода.

Зазначивши, що засідання відбувається на три тижні пізніше запланованого через повені в Європі, фон дер Ляєн пообіцяла подальшу підтримку угорцям, постраждалим від стихійного лиха.

Вона також перерахувала кілька пріоритетних викликів Євросоюзу під час головування Угорщини. Серед них: Україна, конкурентоспроможність та міграція.

«Наші українські друзі починають третю зиму (повномасштабної – ред.) війни. І Росія намагається зробити цю зиму найважчою. Минулого місяця Росія випустила понад 1300 безпілотників по українських містах. Протягом літа сотні ракет обрушилися на енергетичну інфраструктуру України» , – сказала вона.

Водночас, заявила посадовиця, є ті, хто звинувачує в російській агресії «не жадобу Путіна до влади, а прагнення України до свободи»:

«Тож я хочу запитати їх: чи звинуватили б вони колись угорців у радянському вторгненні 1956 року? Чи звинуватили б вони колись чехів і словаків у радянських репресіях 1968 року? Чи звинуватили б вони колись литовців у придушенні радянських репресій 1991 року? Ми, європейці, можемо мати різні історії та різні мови, але немає жодної європейської мови, у якій мир був би синонімом капітуляції, а суверенітет – синонімом окупації. Народ України є борцем за свободу, як і герої, що визволили Центральну та Східну Європу від радянської влади».

Голова Єврокомісії закликала продовжувати політичну, фінансову та військову підтримку України. Зокрема, вона згадала про кредит на 35 мільярдів євро, який ЄС планує надати Україні за рахунок заарештованих російських активів. Раніше Угорщина заявила, що блокуватиме цей крок до виборів президента Сполучених Штатів.

Вона також закликала до подальшої диверсифікації надходження енергоносіїв до Євросоюзу та розкритикувала міграційну політику Будапешта, зокрема, через допуск російських громадян на територію ЄС.

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