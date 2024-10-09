Украина среди приоритетов во время председательства Венгрии в Совете ЕС – глава ЕК

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен выступила с обращением на заседании Европарламента по случаю презентации программы деятельности председательства Венгрии в Совете Евросоюза 9 октября, сообщает Радио Свобода.

Отметив, что заседание проходит через три недели позже запланированного из-за наводнений в Европе, фон дер Ляен пообещала дальнейшую поддержку венграм, пострадавшим от стихийного бедствия.

Она также перечислила несколько приоритетных вызовов ЕС во время председательства Венгрии. Среди них: Украина, конкурентоспособность и миграция.

«Наши украинские друзья начинают третью зиму (полномасштабной – ред.) войны. И Россия пытается сделать эту зиму тяжелейшей. В прошлом месяце Россия выпустила более 1300 беспилотников по украинским городам. В течение лета сотни ракет обрушились на энергетическую инфраструктуру Украины» , – сказала она.

В то же время, заявила чиновник, есть те, кто обвиняет в российской агрессии «не жажду Путина к власти, а стремление Украины к свободе»:

«Итак, я хочу спросить их: обвинили бы они когда-то венгров в советском вторжении 1956 года? Обвинили бы они когда-нибудь чехов и словаков в советских репрессиях 1968 года? Обвинили бы они когда-нибудь литовцев в подавлении советских репрессий 1991 года? Мы, европейцы, можем иметь разные истории и разные языки, но нет ни одного европейского языка, в котором мир был бы синонимом капитуляции, а суверенитет – синонимом оккупации. Народ Украины является борцом за свободу, как и герои, освободившие Центральную и Восточную Европу от советской власти».

Глава Еврокомиссии призвала продолжать политическую, финансовую и военную поддержку Украины. В частности, она упомянула о кредите в 35 миллиардов евро, который ЕС планирует предоставить Украине за счет арестованных российских активов. Ранее Венгрия заявила, что блокирует этот шаг до выборов президента Соединенных Штатов.

Она также призвала к дальнейшей диверсификации поступления энергоносителей в Евросоюз и раскритиковала миграционную политику Будапешта, в частности из-за допуска российских граждан на территорию ЕС.

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