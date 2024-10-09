У Києві закрили станцію метро "Дніпро": у мережі пишуть про вибухівку у вагоні

У Києві вдень середи, 9 жовтня, закрили для пасажирів станцію метро "Дніпро". Це пов'язано з технічними причинами.﻿ З посиланням на КМДА, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За даними джерел видання, у вагон кинули непізнаний предмет, на місці працюють правоохоронці, які з'ясовують обставини події.

"З технічних причин станція метро "Дніпро" закрита на вхід та вихід для пасажирів. Поїзди прямують повз станцію без зупинки" , - повідомили в КМДА.

Про відновлення роботи метро у звичайному режимі станції "Дніпро" буде повідомлено додатково.

Як уточнили РБК-Україна у поліції міста Київ, інформацію про те, що до вагона потягу метро невстановлена особа кинула невідомий предмет й втікала з місця події працівники поліції виявили під час моніторингу соціальних мереж.

У зв'язку з цим рух потягів було зупинено, а пасажирів евакуйовано. На місце направлено слідчо-оперативну групу та вибухотехніків.

Обставини інциденту встановлюються.

Варто зауважити, що у місцевих Telegram-каналах очевидці почали повідомляти про те, що нібито один з пасажирів кинув у вагон потягу вибухівку.

На опублікованих фото та відео видно, що на станції "Дніпро" пасажирів було виведено з вагонів потяга. А згодом з'явилось фото нібито вибухівки у вагоні.