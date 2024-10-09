В Киеве закрыли станцию метро "Днепр": в сети пишут о взрывчатке в вагоне

В Киеве днем среды, 9 октября, закрыли для пассажиров станцию метро "Днепр". Это связано с техническими причинами. Со ссылкой на КГГА, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным источников издания в вагон бросили неопознанный предмет, на месте работают правоохранители, выясняющие обстоятельства происшествия.

"По техническим причинам станция метро "Днепр" закрыта на вход и выход для пассажиров. Поезда следуют мимо станции без остановки" , - сообщили в КГГА.

О возобновлении работы метро в обычном режиме станции "Днепр" будет сообщено дополнительно.

Как уточнили РБК-Украина в полиции города Киев, информацию о том, что в вагон поезда метро неустановленное лицо бросило неизвестный предмет и скрывшиеся с места происшествия сотрудники полиции обнаружили во время мониторинга социальных сетей.

В связи с этим движение поездов было остановлено, а пассажиры эвакуированы. На место направлена следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Следует заметить, что в местных Telegram-каналах очевидцы начали сообщать о том, что якобы один из пассажиров бросил в вагон поезда взрывчатку.

На опубликованных фото и видео видно, что на станции "Днепр" пассажиры были выведены из вагонов поезда. А впоследствии появилось фото якобы взрывчатки в вагоне.