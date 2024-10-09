Зеленський у Ватикані зустрінеться з Папою Франциском
Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня зустрінеться із Папою Римським Франциском. Про це пише ANSA, пише Юрій Вишневський, Ділова столиця.
"Папа Римський Франциск прийме на аудієнції Президента України Володимира Зеленського в п'ятницю вранці у Ватикані, повідомила в середу пресслужба Святого Престолу", — пише видання.
Відомо, що зустріч відбудеться в Апостольському палаці Ватикану, приблизно о 09:30 за місцевим часом.
Також зазначається, що під час візиту до Риму Зеленський також проведе зустріч з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.