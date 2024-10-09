Зеленський у Ватикані зустрінеться з Папою Франциском

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня зустрінеться із Папою Римським Франциском﻿. Про це пише ANSA, пише Юрій Вишневський, Ділова столиця.

"Папа Римський Франциск прийме на аудієнції Президента України Володимира Зеленського в п'ятницю вранці у Ватикані, повідомила в середу пресслужба Святого Престолу" , — пише видання.

Відомо, що зустріч відбудеться в Апостольському палаці Ватикану, приблизно о 09:30 за місцевим часом.

Також зазначається, що під час візиту до Риму Зеленський також проведе зустріч з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.