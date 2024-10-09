Зеленский в Ватикане встретится с Папой Франциском

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября встретится с Папой Римским Франциском﻿. Об этом пишет ANSA, пишет Юрий Вишневский, Деловая столица.

"Папа Римский Франциск примет на аудиенции Президента Украины Владимира Зеленского в пятницу утром в Ватикане, сообщила в среду пресс-служба Святого Престола" , — пишет издание.

Известно, что встреча состоится в Апостольском дворце Ватикана примерно в 09:30 по местному времени.

Также отмечается, что во время визита в Рим Зеленский также проведет встречу с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.