Зеленский в Ватикане встретится с Папой Франциском
Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября встретится с Папой Римским Франциском. Об этом пишет ANSA, пишет Юрий Вишневский, Деловая столица.
"Папа Римский Франциск примет на аудиенции Президента Украины Владимира Зеленского в пятницу утром в Ватикане, сообщила в среду пресс-служба Святого Престола", — пишет издание.
Известно, что встреча состоится в Апостольском дворце Ватикана примерно в 09:30 по местному времени.
Также отмечается, что во время визита в Рим Зеленский также проведет встречу с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.