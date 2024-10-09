У Мінкульті заявили, що телемарафон залишиться в ефірі до кінця війни

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький не вважає, що національний телемарафон "Єдині новини" вже неактуальний﻿, повідомляє Голос Америки.

"У нас була одна з перших зустрічей із колегами з різних каналів, які допомагають нам боротися з дезінформацією, яка досі подекуди проникає. Тому, я казав і кажу, що поки є війна, нам потрібен єдиний марафон. Він потрібен для того, щоб ми робили єдині підходи, які будуть розбивати пропаганду, яку робить Російська Федерація стосовно нас" , – заявив міністр в інтерв'ю.

За його словами, на зустрічі з медійниками дійшли висновку, що марафон має бути проєктом "більш освітнього характеру", де будуть пояснювати, чим є українська культура і що планують робити, щоб її зберегти.

"Я вважаю, що "Єдині новини" можуть бути тією платформою, де ми все це можемо проговорювати й позбавлятися тих російських ворожих наративів, які були закладені в різні періоди розвитку України" , – додав Точицький.

У цьому ж контексті його запитали про цензуру. На зауваження журналістки про те, що західні партнери чутливі до цього, Точицький сказав, що не знає, про яку цензуру йдеться, а в будь-яких повідомленнях міністерств є зворотна адреса, на яку "ви завжди можете написати і сказати, що вам це не подобається або ви вважаєте по-іншому".

"Якщо в тих самих "Єдиних новинах" відбувається, скажімо, розмова з тим чи іншим гостем, я не бачу й не пам'ятаю, щоб хтось спеціально запрошував або ж не запрошував того чи іншого спікера, – продовжив він. – У своїй роботі я від початку спілкуюся як із більшістю в політиці, так і з меншістю. Але я сказав і буду продовжувати говорити: поки йде війна, "Єдині новини" будуть. Але ми повинні, як і в усьому, робити більш якісний продукт, щоб це було цікаво. Нам дуже важливо створити справді стратегічні комунікації сьогодення – не лише для зовнішнього світу, а й усередині" , — сказав він.

За словами Точицького, без реального обговорення процесів, які відбуваються, Україні буде складно виграти війну.