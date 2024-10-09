В Минкульте заявили, что телемарафон останется в эфире до конца войны

Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий не считает, что национальный телемарафон "Единые новости" уже неактуален, сообщает Голос Америки.

"У нас была одна из первых встреч с коллегами по разным каналам, которые помогают нам бороться с дезинформацией, которая до сих пор проникает. Поэтому, я говорил и говорю, что пока есть война, нам нужен единый марафон. Он нужен для того, чтобы мы делали единые подходы, которые будут разбивать пропаганду, которую делает Российская Федерация по отношению к нам" , – заявил министр в интервью.

По его словам, на встрече с медийщиками пришли к выводу, что марафон должен быть проектом "более образовательного характера", где будут объяснять, чем есть украинская культура и что планируют делать, чтобы ее сохранить.

"Я считаю, что "Единые новости" могут быть той платформой, где мы все это можем проговаривать и избавляться от российских вражеских нарративов, которые были заложены в разные периоды развития Украины" , — добавил Точицкий.

В этом же контексте его спросили о цензуре. Когда журналистка отметила, что западные партнеры чувствительны к этому, Точицкий сказал, что не знает, о какой цензуре идет речь, а в каких-либо сообщениях министерств есть обратный адрес, на который "вы всегда можете написать и сказать, что вам это не нравится или вы считаете по-другому".

"Если в тех же "Единых новостях" происходит, скажем, разговор с тем или иным гостем, я не вижу и не помню, чтобы кто-то специально приглашал или не приглашал того или иного спикера, — продолжил он. — В своей работе я изначально общаюсь как с большинством в политике, так и с меньшинством. Но я сказал и буду продолжать говорить: пока идет война, "Единые новости" будут. интересно. Нам очень важно создать действительно стратегические коммуникации настоящего – не только для внешнего мира, но и внутри" , — сказал он.

По словам Точицкого, без реального обсуждения происходящих процессов Украине будет сложно выиграть войну.