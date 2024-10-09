В ОП припустили, коли може відбутися зірване засідання "Рамштайну"

Засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яке планували провести 12 жовтня, перенесли. Воно може відбутися до кінця місяця.﻿ Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Подоляк прокоментував перенесення "Рамштайну" у зв'язку з тим, що президент США Джо Байден, який мав очолити засідання, відклав свій візит до Німеччини через ураган "Мілтон".

"Це не скасовує двох речей. Перша - у жовтні буде прийнято важливі рішення. І юридичного, і військово-юридичного, і військово-політичного характеру. З одного боку, а з іншого - "Рамштайн" все одно відбудеться. Швидше за все, у жовтні і відбудеться, просто зміниться дата" , - наголосив він.

За словами Подоляка, зараз Україні важливо наполягати на кількох речах. Перша - усвідомлення того, що Росію можна змусити до певного переговорного процесу військовими інструментами. І на “Рамштайні” можна обговорити, які це мають бути "інструменти".

Також він додав, що Україні важливо залишатися суб'єктом, який модерує весь процес щодо війни та необхідних ресурсів. Також Україні потрібно залишатися ключовою темою глобального обговорення.

При цьому Подоляк не взявся прогнозувати, чи можуть на "Рамштайні" бути сенсаційні рішення щодо дозволу на удари вглиб Росії чи запрошення України до НАТО.