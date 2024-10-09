В ОП предположили, когда может состояться сорванное заседание "Рамштайна"

Заседание Контактной группы по обороне Украины (формат “Рамштайн”), которое планировали провести 12 октября, перенесли. Оно может состояться до конца этого месяца.﻿ Со ссылкой на комментарий советника руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Подоляк прокомментировал перенос "Рамштайна" в связи с тем, что президент США Джо Байден, который должен был возглавить заседание, отложил свой визит в Германию из-за урагана "Милтон".

"Это не отменяет двух вещей. Первая - в октябре будут приняты важные решения. И юридического, и военно-юридического, и военно-политического характера. С одной стороны, а с другой - "Рамштайн" все равно состоится. Скорее всего, в октябре и произойдет, просто изменится дата" , - подчеркнул он.

По словам Подоляка, сейчас Украине важно настаивать на нескольких вещах. Первая - осознание того, что Россию можно принудить к определенному переговорному процессу военными инструментами. И на “Рамштайне” можно обсудить, какие это должны быть "инструменты".

Также он добавил, что Украине важно оставаться субъектом, который модерирует весь процесс насчет войны и необходимых ресурсов. Также Украине нужно оставаться ключевой темой глобального обсуждения.

При этом Подоляк не взялся прогнозировать, могут ли на "Рамштайне" быть сенсационные решения о разрешении на удары вглубь России или о приглашении Украины в НАТО.