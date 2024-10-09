Шмигаль розповів, коли Україна отримає перший транш із $50 млрд від G7

Україна очікує, що, попри всі затримки, фінансова допомога в межах нового інструменту G7 почне надходити ще до кінця 2024 року. Загальна сума допомоги становить 50 млрд доларів.﻿ Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. З посиланням на урядовий портал, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

"Надзвичайно важливо, щоб кошти від заморожених російських активів почали надходити Україні вже до кінця цього року з метою забезпечення макроекономічної стабільності. Також важливо, аби вони були для України безумовними та не створювали борговий тягар для бюджету" , - сказав Шмигаль.

Він також наголосив, що ці 50 млрд доларів будуть важливим ресурсом для забезпечення макрофінансової стабільності та забезпечення потреб українців.

Своєю чергою міністр фінансів Сергій Марченко також наголосив на важливості цих грошей для України.