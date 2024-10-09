Шмыгаль рассказал, когда Украина получит первый транш с $50 млрд от G7

Украина ожидает, что, несмотря на все задержки, финансовая помощь в рамках нового инструмента G7 начнет поступать еще до конца 2024 года. Общая сумма помощи составляет 50 млрд долларов.﻿ Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль. Со ссылкой на правительственный портал, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

"Очень важно, чтобы средства от замороженных российских активов начали поступать Украине уже до конца этого года с целью обеспечения макроэкономической стабильности. Также важно, чтобы они были для Украины безусловными и не создавали долговое бремя для бюджета" , - сказал Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что эти 50 млрд долларов будут являться важным ресурсом для обеспечения макрофинансовой стабильности и обеспечения потребностей украинцев.

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко также отметил важность этих денег для Украины.