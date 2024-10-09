ГУР та МЗС евакуювали з Лівану 68 людей
Україна провела нову операцію з евакуації з Лівану, під час якої врятувала 28 українців та 40 громадян семи країн світу. Про це заявили Головне управління розвідки Міноборони у Telegram у середу, 9 жовтня, повідомляє Новое время.
У ГУР розповіли, що це вже четвертий етап евакуації з Лівану на тлі погіршення безпекової та економічної ситуації в країні. Було евакуйовано 28 українців (19 дорослих і дев’ять дітей), а разом із ними двох собак. Літак із Бейрута вже сів у польському Жешуві.
Також ГУР і МЗС України допомогли евакуюватися 40 іноземцям із семи країн світу (26 дорослим і 14 дітям);
- шести громадянам Аргентини;
- шести громадянам Мексики;
- восьми громадянам Молдови;
- одному громадянину Румунії;
- п’ятьом громадянам Чехії;
- двом громадянам Колумбії;
- 12 громадянам Лівану.
У ГУР подякували за допомогу в евакуації польській владі та авіакомпанії Sky Up.
«Завдяки координації з міжнародними партнерами та підтримці дружніх держав операція була проведена оперативно і без ускладнень», — сказано в повідомленні.