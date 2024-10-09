Зеленський анонсував зустріч з лідерами трьох країн протягом доби
Президент Володимир Зеленський проведе низку зустрічей, націлених на військове посилення України. Зустрічі відбудуться найближчої доби. Про це він заявив на пресконференції за підсумками третього саміту "Україна-Південно-Східна Європа", пише Наталія Кава, РБК-Україна.
"Я упродовж доби почну переговори з ключовими партнерами, від яких залежить військова складова нашого посилення", - розповів Зеленський.
За його словами, він зустрінеться окремо в кожній країні з лідерами Британії, Італії та Німеччини.
"Я спробую це зробити швидко, а потім вже на "Рамштайні" я представлю всім нашим партнерам цей план", - підкреслив він.
Формат "Рамштайн" складається з міжнародних зустрічей міністрів оборони, які координують військову допомогу Україні в її боротьбі з російською агресією. Назва походить від авіабази в Німеччині, де відбулася перша зустріч у квітні 2022 року.
У цих зустрічах беруть участь десятки країн, включаючи членів НАТО та нейтральні держави. Деякі з них забезпечують військову підтримку, в той час, як інші обмежуються гуманітарною або політичною допомогою.
Цього разу "Рамштайн" мав відбутись під головуванням президента США Джо Байдена. Однак 8 жовтня Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден переніс свій візит до Німеччини.
А вже 9 октября підтвердилось рішення про перенесення засідання Контактної групи з оборони України. Коли воно відбудеться - поки що невідомо.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив, що зустріч все ще може пройти до кінця жовтня.