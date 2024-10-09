Зеленский анонсировал встречу с лидерами Британии, Италии и Германии

Президент Владимир Зеленский проведет ряд встреч, направленных на военное усиление Украины. Встречи состоятся в ближайшие сутки.﻿ Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам третьего саммита "Украина-Юго-Восточная Европа", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Я на протяжении суток начну переговоры с ключевыми партнерами, от которых зависит военная составляющая нашего усиления" , – рассказал Зеленский.

По его словам, он встретится отдельно в каждой стране с лидерами Великобритании, Италии и Германии.

"Я попробую это сделать быстро, а потом уже на "Рамштайне" я представлю всем нашим партнерам этот план" , – подчеркнул он.

Формат "Рамштайн" состоит из международных встреч министров обороны, координирующих военную помощь Украине в ее борьбе с российской агрессией. Название произошло от авиабазы в Германии, где состоялась первая встреча в апреле 2022 года.

В этих встречах принимают участие десятки стран, включая членов НАТО и нейтральные государства. Некоторые из них обеспечивают военную поддержку, в то время как другие ограничиваются гуманитарной или политической помощью.

В этот раз "Рамштайн" должен был состояться под председательством президента США Джо Байдена. Однако 8 октября Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден перенес свой визит в Германию.

А уже 9 октября подтвердилось решение о переносе заседания Контактной группы по обороне Украины. Когда оно произойдет – пока неизвестно.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии заявил, что встреча все еще может пройти до конца октября.