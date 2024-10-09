Укрпошта передала в доставку понад 20 тисяч листів з повістками

Укрпошта передала в доставку понад 20 тисяч повісток для військовозобов'язаних. Листи надсилаються на адреси, зазначені в системах Резерв+ або Оберіг.﻿ Про це заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, повідомляє Новое время.

Смілянський зазначив, що іноді трапляються адреси на тимчасово окупованих територіях, куди доставка листів є неможливою.

«Навіть є адреса „Мелітополь“. Зрозуміло, що зараз, на жаль, ми туди не можемо доставити повістку. Але сподіваюсь, що завдяки Збройним силам України рано чи пізно ми це зможемо зробити» , — зазначив директор Укрпошти.

Смілянський запевнив, що всі повістки мають номери та захищені. Він зазначив, що конверти, в яких їх надсилають, охороняють особисті дані майбутніх призовників, і додав, що процес доставки ретельно моніториться щодня.

9 жовтня Кабінет міністрів затвердив зміни до правил вручення повісток до ТЦК поштою.

Відтепер повістки, які надсилаються поштою, будуть мати позначку Повістка ТЦК, Вручити особисто. Раніше голова Укрпошти Ігор Смілянський заявляв, що повістка має вигляд звичайного рекомендованого листа, який людина отримує під підпис.