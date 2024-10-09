Укрпочта передала в доставку более 20 тысяч писем с повестками

Укрпочта передала в доставку более 20 тысяч повесток для военнообязанных. Письма направляются на адреса, указанные в системах Резерв+ или Оберег.﻿ Об этом заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в интервью Украинскому Радио, сообщает Новое время.

Смелянский отметил, что иногда попадаются адреса на временно оккупированных территориях, куда доставка писем невозможна.

«Даже есть адрес „Мелитополь“. Понятно, что сейчас, к сожалению, мы туда не можем доставить повестку. Но надеюсь, что благодаря Вооруженным силам Украины рано или поздно мы это сможем сделать» , — отметил директор Укрпочты.

Смелянский заверил, что все повестки имеют номера и защищены. Он отметил, что конверты, в которых их присылают, охраняют личные данные будущих призывников, и добавил, что процесс доставки тщательно мониторится ежедневно.

9 октября Кабинет министров утвердил изменения в правила вручения повесток в ТЦК по почте.

Отныне повестки, которые направляются по почте, будут иметь пометку Повестка ТЦК, Вручить лично. Ранее глава Укрпочты Игорь Смелянский заявлял, что повестка имеет вид обычного заказного письма, которое человек получает под подпись.