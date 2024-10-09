ЗСУ вразили базу зберігання "шахедів" у Краснодарському краї

У середу, 9 жовтня, Військово-Морські сили Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України уразили базу зберігання ударних безпілотників типу Shahed. З посиланням на Генеральний штаб ЗСУ, повідомляє Ліга.net.

База, яку атакували Сили оборони, знаходиться біля населеного пункту Октябрський у Краснодарському краї РФ.

За наявною інформацією, там зберігалося близько 400 ударних дронів. За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкта спостерігалася вторинна детонація.

У Генштабі наголосили, що знищення бази зберігання дронів суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл.