ВСУ поразили базу хранения "шахедов" в Краснодарском крае

В среду, 9 октября, Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины поразили базу хранения ударных беспилотников типа Shahed. Со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ, сообщает Лига.net.

База, которую атаковали Силы обороны, находится возле населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ.

По имеющейся информации, там хранилось около 400 ударных дронов. По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация.

В Генштабе подчеркнули, что уничтожение базы хранения дронов существенно снизит возможность российских оккупантов терроризировать мирных жителей украинских городов и сел.