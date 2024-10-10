ISW: Наступ росіян на Донеччині може досягнути кульмінації у найближчі місяці

Командування окупаційних російських військ наказало проводити високі темпи механізованих наступальних операцій в Україні задля тактичних успіхів до утворення сезонної багнюки. За оцінками ISW, російська наступальна операція на Донеччині, ймовірно, досягне кульмінації у найближчі місяці, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

Аналітики припускають, що російське військове командування, ймовірно, наказало своїм військам проводити відносно високі темпи механізованих наступальних операцій в Україні, щоб досягти значних тактичних успіхів до того, як восени 2024 року болотистість обмежить маневреність механізованих підрозділів.

"Погані погодні умови восени 2024 року і на початку зими 2024-2025 років, ймовірно, ускладнять і обмежать маневр як механізованих, так і піхотних підрозділів, але російські війська можуть намагатися зберегти свій послідовний наступальний тиск на сході України, незважаючи на ці труднощі".

Речник Національної гвардії України Руслан Музичук заявив 8 жовтня, що російські війська збільшують використання бронетехніки на полі бою, особливо на Харківському та Покровському напрямках, щоб скористатися перевагами сухих доріг і місцевості до того, як сезонні дощі спричинять багнистість ґрунту.

Як зазначається в огляді, російські війська проводять високі темпи механізованих атак на заході Донецької області з кінця липня 2024 року і провели щонайменше чотири механізовані атаки на сході України на рівні батальйону з 25 липня 2024 року.

Також окупанти відновили відносно великі механізовані атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна з кінця вересня 2024 року.

"Російське військове командування, ймовірно, прагне активізувати механізовані наступальні дії, щоб дозволити російським військам просуватися по відкритих полях і закріпитися в прифронтових населених пунктах, які потім російські війська можуть використовувати як плацдарм для підготовки і проведення наступальних операцій, спрямованих на досягнення оперативних цілей - таких як захоплення Курахового на заході Донецької області або Покровська".

"Російські війська покладаються на невеликі піхотні групи, які просуваються під прикриттям вітрозахисних лісосмуг у відкритих полях від населеного пункту до населеного пункту, особливо в напрямку Покровська".

"Російські війська, швидше за все, не припинять наступальних операцій після осіннього сезону багнюки, хоча несприятливі погодні умови, ймовірно, знизять ефективність російської піхоти".

Експерти вказують на те, що російські війська доклали цілеспрямованих зусиль, аби повернути собі ініціативу на всій території бойових дій восени 2023 року, коли погодні умови були найскладнішими для проведення механізованих наступальних операцій, і, можливо, намагатимуться утримати ініціативу на цій території за допомогою послідовного наступального тиску восени 2024 року за схожих погодних умов.

"Російські війська вичерпали багато резервів, які вони створили для своєї посиленої наступальної операції "Літо 2024", яка була зосереджена на просуванні в Донецькій області, і за оцінками ISW, російська наступальна операція, ймовірно, досягне кульмінації протягом найближчих місяців".

"Погані погодні умови, які обмежують маневр на полі бою, ймовірно, сприятимуть кульмінації, але кульмінація російської наступальної операції "Літо 2024" не обов'язково призведе до повного припинення послідовних російських наступальних дій на всій території Східної України восени 2024 року і на початку зими 2024-2025 років.

Російські війська мають усталену модель ведення бойових дій після кульмінаційних точок, а також ведення бойових дій за несприятливих погодних умов".

Ключові висновки ISW за 9 жовтня: